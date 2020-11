Temptation Island, Sofia Calesso furiosa: Carlotta privilegiata? (Di venerdì 27 novembre 2020) Sofia Calesso nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a “Più Donna” in cui, lamentandosi del trattamento ricevuti da lei e dagli altri protagonisti della sua edizione, si è scagliata contro Carlotta Dell’Isola, accusando lei e il programma di avere degli accordi particolari. Sofia Calesso ha affidato un lungo sfogo a “Più Donna” dove, intervistata da Deianira Marzano, ha svelato alcuni retroscena sul programma che l’ha resa famosa. La donna Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020)nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista a “Più Donna” in cui, lamentandosi del trattamento ricevuti da lei e dagli altri protagonisti della sua edizione, si è scagliata controDell’Isola, accusando lei e il programma di avere degli accordi particolari.ha affidato un lungo sfogo a “Più Donna” dove, intervistata da Deianira Marzano, ha svelato alcuni retroscena sul programma che l’ha resa famosa. La donna Articolo completo: dal blog SoloDonna

