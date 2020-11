Sulla rete di Trenord arrivano i treni all'idrogeno (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Una mobilità ferroviaria totalmente a idrogeno e a impatto zero. E' quanto previsto da un progetto di Fnm e Trenord Sulla linea Brescia-Iseo-Edolo che attraversa la Valcamonica. L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Andrea Gibelli, presidente di Fnm, Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, e Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia. L'obiettivo è sostituire i 14 treni diesel che attualmente operano Sulla linea con altrettanti a idrogeno e poi saranno realizzati degli impianti di produzione del gas in modo da avvicinare la produzione e l'utilizzo. Fnm e Trenord promuoveranno quindi nel Sebino e in Valcamonica la prima “Hydrogen Valley” italiana. I punti ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Una mobilità ferroviaria totalmente ae a impatto zero. E' quanto previsto da un progetto di Fnm elinea Brescia-Iseo-Edolo che attraversa la Valcamonica. L'iniziativa è stata presentata oggi in conferenza stampa da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Andrea Gibelli, presidente di Fnm, Marco Piuri, amministratore delegato di, e Michele Viale, direttore generale di Alstom Italia. L'obiettivo è sostituire i 14diesel che attualmente operanolinea con altrettanti ae poi saranno realizzati degli impianti di produzione del gas in modo da avvicinare la produzione e l'utilizzo. Fnm epromuoveranno quindi nel Sebino e in Valcamonica la prima “Hydrogen Valley” italiana. I punti ...

Fare acquisti per dimenticare le preoccupazioni, almeno per il tempo di qualche clic. Andare alla ricerca delle offerte migliori online per non pensare per un po’ alla pandemia. Questa ...

5 risposte su… e-learning a casa, a scuola, sul lavoro

L’e-Learning non nasce oggi ma è da molti anni una forma d’innovazione della didattica e della formazione, uno stimolo al miglioramento e all’integrazione fra tecnologia e apprendimento.

