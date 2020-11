Palermo: violenza sessuale su una giovane, condannato a dieci anni (Di venerdì 27 novembre 2020) Palermo, 27 nov. (Adnkronos) - Un giovane, originario del Gambia, è stato condannato a 10 anni di carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna che, il 23 agosto 2019, si trovava alla stazione di Sferracavallo, a Palermo, in attesa del treno diretto all'aeroporto Falcone Borsellino. Alpha Yallow venne individuato pochi giorni dopo e arrestato. Il Tribunale di Palermo ha accolto la richiesta di condanna avanzata dal pm Ilaria De Somma, del pool minori e soggetti deboli coordinato dal procuratore aggiunto di Palermo Annamaria Picozzi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020), 27 nov. (Adnkronos) - Un, originario del Gambia, è statoa 10di carcere con l'accusa dinei confronti di una donna che, il 23 agosto 2019, si trovava alla stazione di Sferracavallo, a, in attesa del treno diretto all'aeroporto Falcone Borsellino. Alpha Yallow venne individuato pochi giorni dopo e arrestato. Il Tribunale diha accolto la richiesta di condanna avanzata dal pm Ilaria De Somma, del pool minori e soggetti deboli coordinato dal procuratore aggiunto diAnnamaria Picozzi.

TV7Benevento : Palermo: violenza sessuale su una giovane, condannato a dieci anni... - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Palermo, 20enne condannato a 10 anni di carcere per violenza sessuale - SkyTG24 : Palermo, 20enne condannato a 10 anni di carcere per violenza sessuale - giovannella58 : RT @autocostruttore: Ricercato in Francia per violenza sessuale: arrestato a Palermo Stranamente è nigeriano - FerranteGonzaga : RT @autocostruttore: Ricercato in Francia per violenza sessuale: arrestato a Palermo Stranamente è nigeriano -