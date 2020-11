Iran, ucciso scienziato nucleare: l’esplosione e le vittime (Di venerdì 27 novembre 2020) Un forte boato e l’esplosione, poi lo scienziato ucciso: ore di terrore in Iran, dove non è ancora certo il numero di vittime Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi è il nome dello scienziato Iraniano ucciso da quello che sembra essere a tutti gli effetti un attentato. La TV di Stato Iraniana ha dato per prima la notizia del L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Un forte boato e, poi lo: ore di terrore in, dove non è ancora certo il numero diMohsen Fakhrizadeh-Mahabadi è il nome delloianoda quello che sembra essere a tutti gli effetti un attentato. La TV di Statoiana ha dato per prima la notizia del L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Iran, ucciso uno dei capi del programma nucleare. Fu accusato dal premier israeliano Netanyahu di gestire lo svilup… - ilpost : È stato ucciso Mohsen Fakhrizadeh, uno dei più importanti scienziati nucleari iraniani - sole24ore : Iran, ucciso il responsabile del programma atomico. Teheran accusa Israele - er_pinturicchio : RT @fortimar: Un nuovo attentato, ucciso presso Tehran uno scienziato, il più alto responsabile del programma nucleare iraniano. In questo… - GastoneMappini : RT @ebreieisraele: #Fakhrizadeh capo del #nucleare in #iran ucciso da #terroristi vicino #Tehran. Per i #giornali è colpa di #israele #moss… -