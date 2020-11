F1, Charles Leclerc: “Speravo di essere più veloce, dobbiamo lavorare sul bilanciamento della Ferrari” (Di venerdì 27 novembre 2020) Non è stato un venerdì facile per la Ferrari quello del weekend del GP del Bahrain, terzultima prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir la SF1000 ha confermato le sue criticità in termini di bilanciamento e soprattutto il monegasco Charles Leclerc ha faticato a trovare la messa a punto ideale. Il 14° posto della FP1 e l’11° della FP2 non sono stati i riscontri che il monegasco sperava di ottenere in questo day-1. Una Rossa che, di fatto, perde in tutti settori della pista e trovare delle soluzioni non è affatto semplice: “Mi aspettavo di fare un po’ meglio. L’anno scorso eravamo andati molto forte, ma sapevo che in questo weekend sarebbe stato diverso. Speravo però di essere più avanti“, ha confessato il monegasco, specificando poi quale sia la criticità: ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Non è stato un venerdì facile per la Ferrari quello del weekend del GP del Bahrain, terzultima prova del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir la SF1000 ha confermato le sue criticità in termini die soprattutto il monegascoha faticato a trovare la messa a punto ideale. Il 14° postoFP1 e l’11°FP2 non sono stati i riscontri che il monegasco sperava di ottenere in questo day-1. Una Rossa che, di fatto, perde in tutti settoripista e trovare delle soluzioni non è affatto semplice: “Mi aspettavo di fare un po’ meglio. L’anno scorso eravamo andati molto forte, ma sapevo che in questo weekend sarebbe stato diverso. Speravo però dipiù avanti“, ha confessato il monegasco, specificando poi quale sia la criticità: ...

