Esiste una scorciatoia per dare ordini a Google Chrome dalla barra dell’url (Di venerdì 27 novembre 2020) Chrome Ations, la nuova funzionalità di Google Chrome (gif: Google Chrome)È possibile raggiungere rapidamente delle azioni presenti nei sottomenù di Google Chrome semplicemente chiedendo al browser di eseguirle? Da oggi la risposta è sì. Basta digitare il comando nella barra degli url e Google Chrome, grazie a una nuova funzionalità, eseguirà rapidamente la richiesta dell’utente. La novità, giunta con l’ultimo aggiornamento del browser di Big G, prende il nome di Chrome Actions ed è utile per eseguire delle azioni nel browser, come per esempio cambiare delle password, semplicemente chiedendolo a Chrome. Basterà quindi digitare “Modifica password” o “Elimina cronologia” direttamente ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020)Ations, la nuova funzionalità di(gif:)È possibile raggiungere rapidamente delle azioni presenti nei sottomenù disemplicemente chiedendo al browser di eseguirle? Da oggi la risposta è sì. Basta digitare il comando nelladegli url e, grazie a una nuova funzionalità, eseguirà rapidamente la richiesta dell’utente. La novità, giunta con l’ultimo aggiornamento del browser di Big G, prende il nome diActions ed è utile per eseguire delle azioni nel browser, come per esempio cambiare delle password, semplicemente chiedendolo a. Basterà quindi digitare “Modifica password” o “Elimina cronologia” direttamente ...

