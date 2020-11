Covid, al via in provincia dell'Aquila screening di massa in 14 comuni (Di venerdì 27 novembre 2020) L'Aquila - Al via oggi con 'drive in' nei primi 14 comuni lo screening di massa sulla popolazione nella provincia dell'Aquila deciso dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per contrastare l'impennata di contagi che da settimane si registra nel territorio Aquilano. Lo annuncia la Protezione Civile regionale, ente incaricato di coordinare l'attuazione del complesso piano che, secondo quanto si è appreso, dovrebbe riguardare oltre 200 mila persone che saranno sottoposte a test antigenico rapido massivo. I test saranno effettuati a Castel di Sangro, Cerchio, Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Montereale, Ortucchio, Pescocostanzo, Rocca Pia, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Tione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) L'- Al via oggi con 'drive in' nei primi 14lodisulla popolazione nelladeciso dal presidentea Regione Abruzzo Marco Marsilio per contrastare l'impennata di contagi che da settimane si registra nel territoriono. Lo annuncia la Protezione Civile regionale, ente incaricato di coordinare l'attuazione del complesso piano che, secondo quanto si è appreso, dovrebbe riguardare oltre 200 mila persone che saranno sottoposte a test antigenico rapido massivo. I test saranno effettuati a Castel di Sangro, Cerchio, Gioia dei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Montereale, Ortucchio, Pescocostanzo, Rocca Pia, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Tione ...

ROMA - L'emergenza a coronavirus potrebbe spazzare via passi avanti decennali nel campo delle uguaglianze di genere. A lanciare l'allarme UN Women, l'agenzia che difende i diritti delle donne. Secondo ...

LA NPC PUBBLICA IL “SUO” TARIFFARIO: LA SEBASTIANI DOVRA’ SBORSARE 1700 EURO PER LA DISPUTA DI OGNI GARA DI CAMPIONATO AL PALASOJOURNER

E così via. Stride che, per partite di campionato di altri sport ... Con l’aggravante che la Real Sebastiani, al pari della NPC, non potrà mai godere – causa covid – degli incassi derivanti dalla ...

