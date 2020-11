Coreglia, dal consiglio ok a tre pratiche di urbanistica (Di venerdì 27 novembre 2020) Ok dal consiglio comunale di Coreglia Antelminelli a tre pratiche di urbanistica, presentate dall'assessore alla pianificazione del territorio, Barbara Gonnella. Atti che hanno trovato la piena ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di venerdì 27 novembre 2020) Ok dalcomunale diAntelminelli a tredi, presentate dall'assessore alla pianificazione del territorio, Barbara Gonnella. Atti che hanno trovato la piena ...

Approvata la variazione di bilancio che consentirà di erogare 30mila euro a chi è stato colpito dagli effetti del Covid e 34mila per i buoni spesa ...

Linee programmatiche e variazione di bilancio in consiglio comunale

COREGLIA - Crescita di Coreglia Antelminelli a tutto tondo, con interventi a sostegno della cittadinanza per gestire l’emergenza Covid-19 e con azioni di ...

