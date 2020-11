Cazzullo dice che Maradona è un mito perché «fu sorpreso da Biscardi alla toilette con l’ospite femminile» (Di venerdì 27 novembre 2020) Se qualcuno dovesse chiederci conto dello stato dei media in Italia, gli proporremmo sicuramente questo stralcio del pezzo di Aldo Cazzullo su Maradona, pubblicato sul Corriere della Sera. La firma di punta della più importante testata italiana, infatti, fa un paragone tra Maradona e Messi, affermando che il primo sia fondamentalmente un calciatore, mentre il secondo un mito. LEGGI ANCHE > Eccallà. Detto Fatto è finito sulla BBC Cazzullo su Maradona e la differenza con Messi Quale potrà essere, dunque, il termine di paragone per una questione così importante e – per di più – centrale nella spiegazione della fenomenologia del Diez? Si potrebbe dire, per esempio, che Maradona è stato il personaggio che ha guidato il suo Paese al successo sportivo per eccellenza – la ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Se qualcuno dovesse chiederci conto dello stato dei media in Italia, gli proporremmo sicuramente questo stralcio del pezzo di Aldosu, pubblicato sul Corriere della Sera. La firma di punta della più importante testata italiana, infatti, fa un paragone trae Messi, affermando che il primo sia fondamentalmente un calciatore, mentre il secondo un. LEGGI ANCHE > Eccallà. Detto Fatto è finito sulla BBCsue la differenza con Messi Quale potrà essere, dunque, il termine di paragone per una questione così importante e – per di più – centrale nella spiegazione della fenomenologia del Diez? Si potrebbe dire, per esempio, cheè stato il personaggio che ha guidato il suo Paese al successo sportivo per eccellenza – la ...

