Assassin's Creed Valhalla ha uno strano bug che trasforma i manichini in bersagli da assassinare (Di venerdì 27 novembre 2020) In Assassin's Creed Valhalla esiste una sistema giornaliero di contratti che possono essere portati a termine per ottenere opale, una forma di valuta che può essere utilizzata per ottenere oggetti rari e cosmetici. Ogni contratto vi chiede di uccidere un determinato bersaglio e, stando a quanto riportato da diversi giocatori, questi bersagli molto spesso non sono esseri umani ma i manichini di paglia presenti dentro il vostro accampamento. Si tratta senza ulteriori giri di parole di un bug che però consente di ottenere facilmente e senza sforzo l'opale. Non solo però: in certi casi i manichini prendono vita e camminano spostandosi lungo l'accampamento. Una cosa bizzarra e spaventosa allo stesso tempo e di cui è stato testimone un utente su Reddit. Anche se ieri ...

