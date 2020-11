Elisa Isoardi: «Check-Up? In realtà non so ancora nulla» (Di giovedì 26 novembre 2020) Elisa Isoardi Dopo la chiacchierata eliminazione alla finale di Ballando con le Stelle, e smaltita la ‘febbre’ del sabato sera, per Elisa Isoardi sarebbe il momento di fare i conti con gli impegni della stagione televisiva, ma a giudicare dalle parole della conduttrice rilasciate al settimanale Oggi, non c’è, ancora, nulla di certo. Nei prossimi mesi, Elisa dovrebbe – e il condizionale è d’obbligo – condurre Check-Up, storico programma di medicina ideato da Biagio Agnes, che è in cantina dal 2002. Seppure in una diretta Instagram con Davide Maggio, la conduttrice aveva implicitamente confermato le indiscrezioni circa la conduzione del programma, ad oggi nulla sembrerebbe essersi mosso: “In realtà non so so ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 novembre 2020)Dopo la chiacchierata eliminazione alla finale di Ballando con le Stelle, e smaltita la ‘febbre’ del sabato sera, persarebbe il momento di fare i conti con gli impegni della stagione televisiva, ma a giudicare dalle parole della conduttrice rilasciate al settimanale Oggi, non c’è,di certo. Nei prossimi mesi,dovrebbe – e il condizionale è d’obbligo – condurre-Up, storico programma di medicina ideato da Biagio Agnes, che è in cantina dal 2002. Seppure in una diretta Instagram con Davide Maggio, la conduttrice aveva implicitamente confermato le indiscrezioni circa la conduzione del programma, ad oggisembrerebbe essersi mosso: “Innon so so ...

