Dpcm Natale | non ci si sposta fra regioni | ma forse deroghe per i nonni

(Di giovedì 26 novembre 2020) Non c’è divieto assoluto di spostamento, ma ci saranno regole rigide per chi decide di sportarsi durante le vacanze di Natale. Il governo potrebbe vietare gli spostamenti fra le regioni, anche quelle in fascia gialla, quindi di minore rischio, nei giorni delle feste. Il timore è quello di una terza ondata a gennaio se ci saranno spostamenti come quelli dell’estate e gli ospedali sono ancora in difficoltà nonostante il rallentamento dei contagi.