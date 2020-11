Usa, parte un colpo di pistola mentre giocano a Guardie e ladri: muore ragazzo 16enne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un ragazzo di 16 anni è morto a Salt Lake City, negli Usa, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola partito mentre giocava con degli amici a “Guardie e ladri”. Si è trasformato in tragedia un gioco tra amici che, mentre erano in casa, avevano deciso di cimentarsi a Guardie e ladri. Uno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020) Undi 16 anni è morto a Salt Lake City, negli Usa, dopo essere stato raggiunto da undipartitogiocava con degli amici a “”. Si è trasformato in tragedia un gioco tra amici che,erano in casa, avevano deciso di cimentarsi a. Uno L'articolo proviene da YesLife.it.

