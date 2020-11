Per diventare ricchi non serve ereditare una fortuna dai genitori (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si dice spesso che oggi l’unico modo per diventare ricchi è quello di ereditare un cospicuo patrimonio. Tale affermazione ignora però il fatto che otto delle dieci persone più ricche al mondo lo sono diventate perché hanno avviato delle imprese di successo, non perché hanno ricevuto una ricca eredità. Questo è confermato dall’ultimo Bloomberg Billionaires Index, che classifica le persone più ricche del mondo. Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo, lo è diventato come imprenditore grazie ad Amazon. Elon R. Musk, secondo in classifica, ha costruito la sua ricchezza con Tesla, anche lui dunque un miliardario fatto da sé. Bill Gates è al terzo posto – il suo patrimonio deriva dall’aver creato Microsoft. Anche Bernard Arnault, al quarto posto, si è arricchito in qualità di produttore di beni di lusso (il più grande al ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Si dice spesso che oggi l’unico modo perè quello diun cospicuo patrimonio. Tale affermazione ignora però il fatto che otto delle dieci persone più ricche al mondo lo sono diventate perché hanno avviato delle imprese di successo, non perché hanno ricevuto una ricca eredità. Questo è confermato dall’ultimo Bloomberg Billionaires Index, che classifica le persone più ricche del mondo. Jeff Bezos, l’uomo più ricco al mondo, lo è diventato come imprenditore grazie ad Amazon. Elon R. Musk, secondo in classifica, ha costruito la sua ricchezza con Tesla, anche lui dunque un miliardario fatto da sé. Bill Gates è al terzo posto – il suo patrimonio deriva dall’aver creato Microsoft. Anche Bernard Arnault, al quarto posto, si è arto in qualità di produttore di beni di lusso (il più grande al ...

Ultime Notizie dalla rete : Per diventare Quale liceo si deve fare per diventare avvocato? La Legge per Tutti «Io, vergine eterna, festeggio diventando regista PornHub»

Un riconoscimento apprezzato dall'attrice, che a Leggo dice per PornHub sono il simbolo iconico dell'hard ... Nata nella Budapest povera e comunista, a 13 anni cattura i flash dei fotografi, ...

Debitori: da gennaio basteranno 100 euro per diventare cattivi pagatori

In vigore dal 1° gennaio 2021 le nuove regole europee sul default. Imprese a rischio a causa delle soglie molto basse per essere considerate in stato di inadempienza verso le banche Debitori in ...

