Metro Exodus in arrivo su PS5 e Xbox Series X/S. Un nuovo Metro è in sviluppo per la next-gen

Metro Exodus sta per ottenere una versione migliorata per PS5 e Xbox Series X, e c'è un nuovo gioco capitolo in lavorazione, secondo quanto svelato da Deep Silver e 4A Games. La versione migliorata includerà frame rate più veloci, maggiore risoluzione, tempi di caricamento ridotti e ray tracing. I giocatori che possiedono già Metro Exodus per console di ultima generazione riceveranno gratuitamente l'aggiornamento di nuova generazione. Oltre agli aggiornamenti, un nuovo titolo Metro è in fase di sviluppo per le console next-gen. Il prossimo titolo includerà una "revisione completa del motore per sfruttare la nuova potenza, l'archiviazione e il ray tracing".

Metro Exodus sta per ottenere una versione migliorata per PS5 e Xbox Series X, e c'è un nuovo gioco capitolo in lavorazione, secondo quanto svelato da Deep Silver e 4A Games. La versione migliorata in ...

Metro Exodus è un epico sparatutto narrativo in prima persona creato da 4A Games, che unisce in uno dei mondi più immersivi mai creati combattimenti mortali, esplorazioni furtive e sopravvivenza ...

Metro Exodus è un epico sparatutto narrativo in prima persona creato da 4A Games, che unisce in uno dei mondi più immersivi mai creati combattimenti mortali, esplorazioni furtive e sopravvivenza.