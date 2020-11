Grave lutto a Uomini e Donne, il trono over perde una delle figure più amate: “Ci mancherai” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tristissimo lutto nel mondo di Uomini e Donne, il trono over del celebre programma di Canale 5 ha perso una dama davvero iconica. Stiamo parlando dell’amatissima Maria S, approdata nel dating show di Maria De Filippi nel 2014. Quest’ultima verrà sempre ricordata per il suo carattere deciso e il sogno di trovare un amore maturo con cui condividere tante passioni. A diffondere per prima la notizia della scomparsa di Maria S è stata l’amica Anna Tedesco, che di recente ha perso la mamma, con una serie di storie Instagram. L’admin del gruppo Blog di Uomini e Donne ha poi confermato il tutto spiegando “Posso dire che è tutto vero. Lei ha avuto il Covid, poi l’ha colpita un aneurisma celebrale”. Ecco le parole della compagna d’avventura. “Rip Maria S, un altro ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tristissimonel mondo di, ildel celebre programma di Canale 5 ha perso una dama davvero iconica. Stiamo parlando dell’amatissima Maria S, approdata nel dating show di Maria De Filippi nel 2014. Quest’ultima verrà sempre ricordata per il suo carattere deciso e il sogno di trovare un amore maturo con cui condividere tante passioni. A diffondere per prima la notizia della scomparsa di Maria S è stata l’amica Anna Tedesco, che di recente ha perso la mamma, con una serie di storie Instagram. L’admin del gruppo Blog diha poi confermato il tutto spiegando “Posso dire che è tutto vero. Lei ha avuto il Covid, poi l’ha colpita un aneurisma celebrale”. Ecco le parole della compagna d’avventura. “Rip Maria S, un altro ...

