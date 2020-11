Covid, il concorso dell’Asl Napoli 3 Sud per l’assunzione a tempo determinato di 120 infermieri (Di mercoledì 25 novembre 2020) tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Asl Napoli 3 Sud ha emesso un bando per soli titoli finalizzato all’assunzione a tempo determinato di 120 infermieri per sopperire alla carenza di personale. Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso della laurea di primo livello in Scienze infermieristiche o diploma universitario di infermiere e la specifica iscrizione all’albo professionale. La durata del contratto è di otto mesi, rinnovabili in caso di necessità legate all’andamento dell’emergenza pandemica. Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente inviate tramite procedura telematica entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del bando ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020)di lettura: < 1 minuto– L’Asl3 Sud ha emesso un bando per soli titoli finalizzato aldi 120per sopperire alla carenza di personale. Possono partecipare alcoloro che sono in possesso della laurea di primo livello in Scienzestiche o diploma universitario di infermiere e la specifica iscrizione all’albo professionale. La durata del contratto è di otto mesi, rinnovabili in caso di necessità legate all’andamento dell’emergenza pandemica. Le domande di partecipazione dovranno essere esclusivamente inviate tramite procedura telematica entro e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del bando ...

