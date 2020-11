Coronavirus | Confedilizia | caos in vista per assemblea di condomino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge sulle misure anti-Covid, ha approvato definitivamente una norma sulle assemblee condominiali on line che lede gravemente i diritti di tutti i condòmini e, in particolare, dei soggetti più fragili: anziani e famiglie meno abbienti". Lo segnalacon riferimento alla norma che introduce la possibilità di svolgere l'condominiale esclusivamente in videoconferenza con il consenso della "maggioranza dei condòmini". Tale previsione, che sostituisce la precedente, che prevedeva il necessario consenso di "tutti i condòmini", "impedirà di fatto a milioni di persone, non in grado o comunque nell'impossibilità di utilizzare mezzi telematici, di partecipare alle riunioni di condominio, creando comunque un generale aggravio di costi. Con tale disposizione – ...