Con il lockdown è aumentata la violenza sulle donne | nel 2020 uccisa una donna ogni 3 giorni | raddoppiano i femminicidi-suicidi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Unatre. Sono i numeri delleuccise nei primi 10 mesi del. Le associazioni avevano lanciato l’allarme fin dal primoin primavera. Il timore era che per chi viene maltrattata in famiglia la quarantena sarebbe coincisa con un aumento delle violenze. L’isolamento, la convivenza forzata, l’impossibilità di sottrarsi materialmente alle violenze uscendo di casa e l’instabilità del periodo hanno reso lee i loro figli ancora più esposti alladomestica. Ora i dati confermano le paure. Secondo il VII Rapporto Eures sul “o in Italia”, uno degli aspetti più rilevanti nell’analisi del fenomeno nei primi 10 mesi delriguarda proprio la “correlazione tra convivenza e rischio ...