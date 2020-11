Boxe, chi è Michael Magnesi? Palmares e record del pugile laziale, ancora imbattuto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una cosa è cambiata, per Michael Magnesi: se avesse combattuto contro Patrick Kinigamazi nella prima settimana di novembre, lo avrebbe fatto all’età di 25 anni. Nel frattempo, di mezzo c’è stato il suo compleanno: per questo, la sfida per il Mondiale IBO dei superpiuma l’affronterà con 26 primavere sulle spalle. Nato a Palestrina, sulle strade che da Roma vanno verso l’alto (o, in determinati casi, verso Frosinone), Magnesi oggi vive a Cave, poco lontano. Ha iniziato a combattere da professionista il 10 ottobre 2015, in una delle riunioni del PalaTiziano di Roma prima che l’impianto venisse chiuso (a tal proposito, la speranza della città è che venga restituito a uno stato degno, invece dello squallore che è stato testimoniato anche da fotografie dure da vedere). Il suo primo avversario è stato Carmelo Palermo, sconfitto ai punti. Ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una cosa è cambiata, per: se avesse combattuto contro Patrick Kinigamazi nella prima settimana di novembre, lo avrebbe fatto all’età di 25 anni. Nel frattempo, di mezzo c’è stato il suo compleanno: per questo, la sfida per il Mondiale IBO dei superpiuma l’affronterà con 26 primavere sulle spalle. Nato a Palestrina, sulle strade che da Roma vanno verso l’alto (o, in determinati casi, verso Frosinone),oggi vive a Cave, poco lontano. Ha iniziato a combattere da professionista il 10 ottobre 2015, in una delle riunioni del PalaTiziano di Roma prima che l’impianto venisse chiuso (a tal proposito, la speranza della città è che venga restituito a uno stato degno, invece dello squallore che è stato testimoniato anche da fotografie dure da vedere). Il suo primo avversario è stato Carmelo Palermo, sconfitto ai punti. Ha ...

Campione olimpico da dilettante e campione del mondo in due categorie diverse da professionista. Giovanni Parisi è stato uno dei pugili italiani più forti e amati di tutti i tempi. Infanzia complicata ...

Violenza donne: azzurre pugilato, ‘provaci con me’

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Un hashtag provocatorio e un un invito a mettere KO la violenza insieme alle atlete della nazionale Italiana femminile di pugilato, ambassador della campagna sociale "#provacic ...

