Boateng: “Razzismo? Dal 2013 nel calcio non è cambiato nulla, solo qualche multa in più” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Kevin Prince Boateng, oggi al Monza, ha rilasciato un’intervista a Dazn. Ha parlato di razzismo. “Nel calcio non è cambiato nulla dal 2013: forse giusto qualche multa in più, è davvero triste. Succede ancora, succede troppo. Il cambiamento deve arrivare dalla Fifa e dall’Uefa. Noi calciatori proviamo a parlare, usiamo i social, rilasciamo le interviste, ma occorre partire dall’alto, altrimenti è troppo difficile per noi” . Ricorda il suo passato. “Quando ero giovane, al Tottenham, ho comprato tre auto di lusso in un giorno, ma dietro c’era tanto dolore. Cercavo di comprare la felicità. Non ero contento, non giocavo, non stavo bene e allora cercavo altro. Certo, cambierei quella parte del mio passato. Mi sono sempre affidato al mio talento, avrei potuto fare di più, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Kevin Prince, oggi al Monza, ha rilasciato un’intervista a Dazn. Ha parlato di razzismo. “Nelnon èdal: forse giustoin più, è davvero triste. Succede ancora, succede troppo. Il cambiamento deve arrivare dalla Fifa e dall’Uefa. Noi calciatori proviamo a parlare, usiamo i social, rilasciamo le interviste, ma occorre partire dall’alto, altrimenti è troppo difficile per noi” . Ricorda il suo passato. “Quando ero giovane, al Tottenham, ho comprato tre auto di lusso in un giorno, ma dietro c’era tanto dolore. Cercavo di comprare la felicità. Non ero contento, non giocavo, non stavo bene e allora cercavo altro. Certo, cambierei quella parte del mio passato. Mi sono sempre affidato al mio talento, avrei potuto fare di più, ...

