Baltimore Ravens, ringraziamento a rischio

Il giorno del ringraziamento è finalmente vicino, secondo la schedulazione delle varie partite di NFL, i Baltimore Ravens dovranno confrontarsi con gli imbattuti Pittsburgh Steelers Venerdì mattina alle 2 e 20.

I nominativi dei positivi ai test

Ieri i Baltimore Ravens hanno però annunciato che almeno 10 membri dell'organizzazione sono risultati positivi ai test del Covid, a seguito del match contro i Titans della Week 11. Lunedì erano già arrivate le prime segnalzioni in merito alla positività dei due running back, J.K. Dobbins e Mark Ingram. Oltre ai nomi già menzionati, si aggiungono il linebacker Pernell McPhee ed il defensive tackle Brandon Williams alla lista. Ci sarebbe poi un quinto giocatore, di cui non si sa il nome, insieme ad altri quattro membri dello staff ad essere positivi al

Il dominio del re (Tennessee Titans vs Baltimore Ravens 30-24)

I Tennessee Titans nel secondo tempo rimontano il distacco dai Baltimore Ravens per vincere in OT grazie ad una corsa di Derrick Henry.