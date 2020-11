Albano e Jasmine Carrisi, una scelta che cambia tutto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Albano e Jasmine Carrisi pronti per The Voice Senior: i due si sono fatti una promessa importante, ecco com’è andata. Albano e Jasmine Carrisi sono pronti per partire con The Voice Senior: i due si sono fatti una promessa importanti prima di iniziare, qual è? Il talent dedicato agli over 60 è alle porte; venerdì Leggi su youmovies (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.pronti per The Voice Senior: i due si sono fatti una promessa importante, ecco com’è andata.sono pronti per partire con The Voice Senior: i due si sono fatti una promessa importanti prima di iniziare, qual è? Il talent dedicato agli over 60 è alle porte; venerdì

QuotidianPost : The Voice Senior, Jasmine Carrisi e la sorpresa di papà Albano - gianlu_79 : RT @bubinoblog: 'DIRANNO CHE SONO RACCOMANDATA': JASMINE CARRISI DEBUTTA SU RAI1, PAPÀ ALBANO PRONTO A DIFENDERLA - bubinoblog : 'DIRANNO CHE SONO RACCOMANDATA': JASMINE CARRISI DEBUTTA SU RAI1, PAPÀ ALBANO PRONTO A DIFENDERLA - AndreMongeRosso : RT @GalantoMassimo: Antonella Clerici presenterà alla stampa (in streaming) la prima edizione di #TheVoiceSenior giovedì prossimo, alle ore… - GalantoMassimo : Antonella Clerici presenterà alla stampa (in streaming) la prima edizione di #TheVoiceSenior giovedì prossimo, alle… -