Petkovic | “Scudetto? La Juve resta la favorita | ma tutto è possibile”

(Di martedì 24 novembre 2020) Vladimir, attuale Ct della Nazionale svizzera ed ex allenatore della Lazio, ai microfoni di TMW ha parlato del momento attuale che sta vivendo il calcio italiano: “Pioli è un allenatore valido, ha sfruttato le sue possibilità. Dove è stato ha lavorato ha fatto bene. Lo scudetto al Milan? Una sorpresa, maè possibile. Pirlo? Ci voleva un po’ di tempo, adesso ha capito. E poi laha grandi giocatori, hanno Ronaldo e vincono da anni eno i favoriti. La Lazio ha un buon organico, in casa non perderà. Penso che sia. Svizzera? Un cammino positivo, abbiamo trovato equilibrio e ci prepariamo per marzo. L’Italia di Mancini può solo migliorare, è bella e viva. Andrà lontano.” Foto: sito uff Federazione svizzera L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.