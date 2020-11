Oppini lascia il GF Vip? Alba Parietti difende la decisione di Francesco (Di martedì 24 novembre 2020) Francesco Oppini dopo avere scoperto il prolungamento del Grande Fratello Vip fino al mese di febbraio 2021, ha mostrato i primi segni di cedimento, tanto da litigare pure con Tommaso Zorzi. Alba Parietti, tramite il suo account ufficiale di Instagram, ha condiviso un lungo messaggio parlando del figlio. Alba Parietti difende Oppini: “Abbandono del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 24 novembre 2020)dopo avere scoperto il prolungamento del Grande Fratellofino al mese di febbraio 2021, ha mostrato i primi segni di cedimento, tanto da litigare pure con Tommaso Zorzi., tramite il suo account ufficiale di Instagram, ha condiviso un lungo messaggio parlando del figlio.: “Abbandono del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

eatpraytrash : PRONOSTICO ABBAMDONO: Eligreg per me lascia al 100% La reazione che ha avuto ieri al messaggio del figlio è l’uni… - MelaniaAbate : Oppini lascia sicuramente dopo aver parlato con la madre e la fidanzata. Si è già capito dai messaggi. #gfvip - blogtivvu : Oppini lascia il #GFVip? Alba Parietti difende la decisione del figlio - gossipblogit : Alba Parietti: “Mio figlio Francesco è provato e stanco” - Hair49gc1 : @RickyGol22 @sarahdibono Ma non sarà mica che a 39 anni Oppini ha fatto la grande scoperta, magari latente da sempr… -