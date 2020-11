Lazio, buone notizie: finito l’isolamento per Milinkovic-Savic (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo Luiz Felipe, oggi convocato per lo Zenit, anche Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe tornare presto a disposizione della Lazio Altre buone notizie per Simone Inzaghi. Dopo Luiz Felipe, oggi convocato per lo Zenit, anche Sergej Milinkovic-Savic dovrebbe tornare presto a disposizione del tecnico. Il centrocampista della Lazio, secondo quanto appreso da Il Messaggero, sarebbe in viaggio verso Roma. Avrebbe ricevuto l’ok per interrompere l’isolamento in presenza di un tampone negativo. Era risultato positivo in Serbia durante il ritiro per gli impegni in Nations League. Salvo sorprese, domani dovrebbe svolgere le visite mediche e aggregarsi alla squadra. Contro l’Udinese potrebbe partire dall’inizio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo Luiz Felipe, oggi convocato per lo Zenit, anche Sergejdovrebbe tornare presto a disposizione dellaAltreper Simone Inzaghi. Dopo Luiz Felipe, oggi convocato per lo Zenit, anche Sergejdovrebbe tornare presto a disposizione del tecnico. Il centrocampista della, secondo quanto appreso da Il Messaggero, sarebbe in viaggio verso Roma. Avrebbe ricevuto l’ok per interromperein presenza di un tampone negativo. Era risultato positivo in Serbia durante il ritiro per gli impegni in Nations League. Salvo sorprese, domani dovrebbe svolgere le visite mediche e aggregarsi alla squadra. Contro l’Udinese potrebbe partire dall’inizio. Leggi su Calcionews24.com

Poi Patric commette fallo in attacco. 10'pt Non mette il pallone in mezzo la Lazio ma cerca di muovere la palla. Riuscendo a trovare anche una buona occasione. Ma la difesa dello Zenit, senza fronzoli ...

40'pt Grande occasione per la Lazio, che capita ancora sui piedi di Parolo. Correa sfonda a sinistra e mette in mezzo, arriva il centrocampista che col sinistro calcia a colpo sicuro ma non trova lo ...

