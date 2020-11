Juventus-Ferencvaros 1-1 | i top e i flop del primo tempo

(Di martedì 24 novembre 2020) Iltrasi è concluso con il punteggio di 1-1 , frutto del vantaggio degli ospiti con il gol di Uzuni e il pareggio dellacon il solito Cristiano Ronaldo. I bianconeri partono pressando forte e cercando di imporre il proprio gioco. Sono però gli ospiti a passare al 19? con un break di Nguen che sorprende la difesa bianconera e serve al centro Uzuni che in anticipo su Danilo segna. Pareggia Cristiano Ronaldo al 35? con un gol dei suoi, salta secco Dvali e fulmina l’estremo difensore magiaro con un sinistro potente all’angolino. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaLEGGI ANCHE:, de Ligt: "Lavoriamo per diventare i nuovi Chiellini e Bonucci" Arthur, centrocampista della ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @13Szczesny13 ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : GALLERY | Il @Fradi_HU alla scoperta dell'Allianz Stadium! - toMMilanello : La #Juventus può già staccare il pass per gli ottavi se batte il Ferencvaros e la Dynamo Kiev non batte il Barcello… - gemin_steven98 : RT @SkySport: #JuventusFerencvaros 1-1 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE -

Si conclude la prima frazione di gara, con la Juventus che si è ripresa dopo il goal subito nei primi minuti, trovando il pareggio con una gran rete di Cristiano Ronaldo. Il Ferencvaros ha provato a ...In Juventus-Ferencvaros sono presenti in 4. Iniziamo da un elemento che ormai è stabilmente parte della prima squadra: Gianluca Frabotta, che ha già avuto modo di entrare in campo in Champions League, ...