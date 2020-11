Competere eu | agevolazioni per implementare smartworking e riorganizzare

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 23 nov. (Labitalia) - “Servonoper le pmi al fine dilo smart working. Ormai è chiaro che le aziende dovranno puntare sulloper tutte quelle funzioni che si possono svolgere lavorando da casa. Dovranno inoltrei turni delle produzioni per chi lavora in fabbrica. Per farlo, però, le pmi non possono essere lasciate sole. Occorrono strumenti ad hoc definiti dal Governo o dalle regioni, come avvenuto in Lombardia". A proporlo è Giuseppe Arleo, coordinatore dell'Osservatorio per la ricostruzione economica post Covid19 del think tank.eu. "Il lavoro da casa - spiega Arleo - presuppone che le aziende dotino il personale di un computer dedicato e di una connessione protetta ad alta velocità, creando sistemi di intranet sicuri ed efficienti. ...