Berlusconi rade al suolo “l’inciucio” | «Noi incompatibili con l’attuale maggioranza»

(Di martedì 24 novembre 2020) Nessuna polemica, soprattutto nessuna spaccatura. Ci pensa direttamente Silvioa spegnere il focolaio prima che divampi l’incendio. Lo fa attraverso un’intervista al Giornale in cuialqualsiasi volontà di inciucio con. «Sono tutte fantasie», taglia corto. La questione è tutta politica.reputa irrealistico «un cambio di governo in questa legislatura». Comunque sia, puntualizza, «noi non potremmo governare con forzecon la nostra». Più chiaro di così.: «Il centrodestra è unito» Archiviata la questione inciucio, a tenere sulle spine il centrodestra resta la proposta di federazione lanciata due giorni fa da Matteo Salvini. Il leader leghista l’ha lanciata all’improvviso, in ...

Tre deputati che lasciano Fi non destano sorpresa. Non ci sarebbe da stupirsi neppure se altri si aggregassero, come si ripete nei palazzi romani, specie in Senato. Se si ha la pazienza di esaminare l ...Via via si è allontanata da Berlusconi, sempre più scontenta. Le sue uscite si sono fatte più rade, preferendo coltivare il suo profilo Instagram da 15 mila follower, ad agosto fece una sua foto in ...