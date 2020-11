Belen Rodriguez umiliata | “Tutti vorrebbero chia*are con lei | ma nessuno la vuole…”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 24 novembre 2020) Rocco Siffredi menzionaNel nuovo numero del periodico Mowmag, l’attore a luci rosse Rocco Siffredi è contenuta una lunga intervista. In quell’occasione l’ex naufrago ha parlato die dei suoi numerosi flirt, tra i quali quello che la soubrette argentina ha avuto con il motociclista della Moto GP Andrea Iannone. E proprio quest’ultimo è stato squalificato per ben quattro anni per doping e, per tale ragione ha ricevuto il tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Il porno attore, nel commentare la notizia, ha parlato anche dell’ex moglie di Stefano De Martino, che ha avuto una lunga relazione sentimentale con il centauro. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il professionista. L’attore a luci rosse parla die Andrea Iannone Intervistato dal periodico ...