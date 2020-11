Rosalinda si scaglia contro Francesco Oppini: “È possessivo con Tommaso” (Di lunedì 23 novembre 2020) La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5 si preannuncia scoppiettante. Non solo ci sarà l’eliminazione di un altro concorrente, ma anche l’apertura della busta rossa, nella quale è riportata la verità sulla data dell’ultima puntata. Intanto, prosegue la schermaglia tra i ragazzi in nomination, con Rosalinda e Dayane che si sono scagliate in modo pesante contro la figura di Francesco Oppini. Rosalinda pensa che Francesco sia possessivo con Tommaso Rosalinda è al televoto con Dayane, Francesco e Patrizia De Blanck, ed è insieme alla Contessa la persona che rischia di più di uscire dalla Casa questa sera: potrebbe essere questa un’interessante chiave di lettura per interpretare quanto affermato dalla ragazza nei ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020) La puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5 si preannuncia scoppiettante. Non solo ci sarà l’eliminazione di un altro concorrente, ma anche l’apertura della busta rossa, nella quale è riportata la verità sulla data dell’ultima puntata. Intanto, prosegue la schermaglia tra i ragazzi in nomination, cone Dayane che si sonote in modo pesantela figura dipensa chesiacon Tommasoè al televoto con Dayane,e Patrizia De Blanck, ed è insieme alla Contessa la persona che rischia di più di uscire dalla Casa questa sera: potrebbe essere questa un’interessante chiave di lettura per interpretare quanto affermato dalla ragazza nei ...

vivaquestavita_ : @cestlaviemacher Stiamo dicendo la stessa cosa infatti ?? la gente non sa prendere le cose per quelle che sono... si… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò: 'Sei Debole, fai finta di essere amica loro' - Bianca01110304 : La contessa si scaglia contro Giulia, Rosalinda e Stefania... Io lo avevo detto che lei è quella che rosica più di… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Dayane Melo si scaglia contro Rosalinda Cannavò: 'Sei Debole, fai finta di essere amica loro' - Overwatch1962 : #GFVIP. Ma Zorzi che doveva distruggere il branco, adesso ci fa parte e prende per i fondelli Max si scaglia contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda scaglia Grande Fratello Vip, Dayane Mello si scaglia contro Rosalinda Cannavò: "Sei Debole, fai finta di essere amica loro" ComingSoon.it Dayane Mello contro il "gruppo"

Nella Casa del Grande Fratello VIP è ormai tarda notte e Dayane, appena terminata la puntata, si scaglia furiosamente in un acceso confronto con Enock per la Nomination ricevuta. Infatti la modella br ...

Tommaso Zorzi e Barbara d’Urso ballano insieme in balera: scoop a Pomeriggio 5 | Video Mediaset

Tommaso Zorzi e Barbara d'Urso ballano insieme in balera. A lanciare lo scoop è stata la conduttrice di Pomeriggio 5. Ecco la news nel video Mediaset.

Nella Casa del Grande Fratello VIP è ormai tarda notte e Dayane, appena terminata la puntata, si scaglia furiosamente in un acceso confronto con Enock per la Nomination ricevuta. Infatti la modella br ...Tommaso Zorzi e Barbara d'Urso ballano insieme in balera. A lanciare lo scoop è stata la conduttrice di Pomeriggio 5. Ecco la news nel video Mediaset.