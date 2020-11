Roma, Dzeko negativo: «Non vedo l’ora di tornare in campo» (Di lunedì 23 novembre 2020) Edin Dzeko è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi effettuato in casa Roma: l’annuncio sui social dell’attaccante bosniaco Edin Dzeko è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi effettuato in casa Roma. L’annuncio sui social dell’attaccante bosniaco. ANNUNCIO Dzeko – «Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Edinè risultatoall’ultimo ciclo di tamponi effettuato in casa: l’annuncio sui social dell’attaccante bosniaco Edinè risultatoall’ultimo ciclo di tamponi effettuato in casa. L’annuncio sui social dell’attaccante bosniaco. ANNUNCIO– «Finalmente! Ora nondiad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene!». Leggi su Calcionews24.com

