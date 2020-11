Roma, chiusa la metro C. 'Manca personale'. Navette strapiene. Atac: 'Apriremo un'indagine interna' (Di lunedì 23 novembre 2020) L'intera linea della metro C di Roma è chiusa. Secondo quanto si è appreso, stamattina la linea non è entrata in funzione perché Mancava il personale e non si raggiungeva il numero necessario per ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 novembre 2020) L'intera linea dellaC di. Secondo quanto si è appreso, stamattina la linea non è entrata in funzione perchéva ile non si raggiungeva il numero necessario per ...

