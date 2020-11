Padova | ha un malore e muore improvvisamente a 39 anni

(Di martedì 24 novembre 2020) La donna è decedutaper unaccusato nel pomeriggio di ieri 22 novembre, in provincia di. Si chiamava Lisa Sette la giovane donna di 39che nel pomeriggio di ieri 22 novembre è mortadopo aver accusato un. Leggi anche–> Chiara Miotto, 39, stroncata da unmentre faceva running Lisa, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Gazzettino : Malore improvviso. Lina muore a 39 anni, il tracollo nel giro di pochissimi minuti - mattinodipadova : Trovata senza vita una donna di 47 anni residente a Candiana, Erika Salvan. A trovare il corpo esanime, venerdì mat… - Fourpointspd : Sant'Antonio è il patrono della nostra città. Nato a Lisbona, trascorre gran parte della sua giovane vita in Italia… - mattinodipadova : Il dramma a Noventa Padovana. Giancarlo Pierobon è stato colpito da un infarto mentre si trovava sull’argine del Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova malore

Il Mattino di Padova

La donna è deceduta improvvisamente per un malore accusato nel pomeriggio di ieri 22 novembre, ad Agna in provincia di Padova.Rolando Bacchetto, di 62 anni si è sentito male al rifugio Scarpa, dove era giunto con la compagna. Vani i soccorsi prestati da alcuni escursionisti in zona ...