"In 24 ore è precipitato tutto, non riuscivo più a parlare": il racconto del 35enne finito in terapia intensiva

"È precipitato tutto in 24-36 ore. Non riuscivo più a parlare, dovevo concentrarmi sulla respirazione". Inizia così il racconto di Lorenzo Stocchi a Ogni Mattina, su Tv8. Il 35enne è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato in terapia intensiva. "Sono arrivati i medici dell'Usca, mi hanno ricoverato subito in ospedale. Prima nel reparto Malattie infettive, col casco, poi, visto che la situazione era molto grave, in terapia intensiva". Video Tv8 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

