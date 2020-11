Gualtieri | positiva disponibilità Cav a collaborare

(Di lunedì 23 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Èlaespressa da Silvio Berlusconi alla collaborazione istituzionale, che raccoglie anche gli appelli formulati in tal senso dal Capo dello Stato". Lo ...

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "È positiva la disponibilità espressa ... Lo dichiara il ministro dell'economia Roberto Gualtieri. "Come ha detto anche il leader di Forza Italia, non deve trattarsi ...Gualtieri (Mef) plaude all'apertura di Forza Italia per un confronto sulle risorse del prossimo scostamento di bilancio a sostegno delle categorie più colpite dall'emergenza Covid, il gioco sta alla f ...