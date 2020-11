Covid-19 | Battiston | “Picco di contagi previsto in questa settimana”

(Di lunedì 23 novembre 2020)-19,ha parlato della situazione nel Paese, affermando comesettimana dovrebbe esserci il picco dei. Il-19 non sta di certo mollando la presa. anzi. La malattia che si è generata nei mercati della carne di Wuhan sta continuando a tenerci prigionieri delle nostre giornate e soprattutto della speranza che tutto passi L'articolo proviene da Inews.it.

blogLinkes : Covid: Battiston, picco epidemia fra 26 e 27 novembre - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Battiston, picco epidemia fra 26 e 27 novembre - CorriereQ : Covid: Battiston, picco epidemia fra 26 e 27 novembre - AnsaScienza : #Covid: #Battiston, il picco dell'#epidemia fra il 26 e il 27 novembre Raggiunto quello dei #ricoveri. 3-4 giorni p… - jimihendrix1980 : Covid: Battiston, il picco dell'epidemia fra il 26 e il 27 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Battiston

Rai News

La situazione in Italia: altri 22.930 positivi in 24 ore. Con le ultime 630 vittime accertate superata quota 50mila da inizio pandemia Sono saliti a 18.998 (3.951 +85 nella Città Metropolitana di Cag ...Covid-19, Battiston ha parlato della situazione nel Paese, affermando come questa settimana dovrebbe esserci il picco dei contagi.