Coronavirus, Oms: “A Natale evitare di riunirsi con la famiglia per pranzi o cene. È la scelta più sicura” (Di lunedì 23 novembre 2020) “La decisione più difficile in alcune situazioni è la più sicura”. Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus, nelle settimane in cui tutta Europa pensa a come allentare le misure ma tenere sotto controllo i contagi in vista del Natale, spiega chiaramente che la “decisione più difficile” è quella di non riunirsi per celebrare in famiglia le feste. Dunque, la decisione più saggia a Natale sarebbe quella di non fare né pranzi né cene coi parenti per contenere la diffusione del Coronavirus. “Noi faremo così – dice -. Poi troveremo modi per celebrare” davvero “quando tutto sarà finito”. “Se ci si sposta, si viaggia, ci si mischia, i casi di Covid-19 aumenteranno lì dove c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) “La decisione più difficile in alcune situazioni è la più. Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il, nelle settimane in cui tutta Europa pensa a come allentare le misure ma tenere sotto controllo i contagi in vista del, spiega chiaramente che la “decisione più difficile” è quella di nonper celebrare inle feste. Dunque, la decisione più saggia asarebbe quella di non fare nénécoi parenti per contenere la diffusione del. “Noi faremo così – dice -. Poi troveremo modi per celebrare” davvero “quando tutto sarà finito”. “Se ci si sposta, si viaggia, ci si mischia, i casi di Covid-19 aumenteranno lì dove c’è ...

Ndimayenda : RT @DawnofAlbion: @HuffPostItalia 'lo renderemo' chi?? chi rappresenti, machica**ossei, cosa vuoi veramente?? pure l'OMS ti ha disconosciut… - che_balle : Coronavirus, Crisanti: 'Sì al vaccino solo se dati pubblici' - Medicina - - paoloigna1 : Ora l'#OMS sconsiglia #remdesivir. Cosa del tutto normale quando si sperimentano farmaci, ma è bene dire che appunt… - giuseppeargent3 : @nzingaretti Coronavirus-Ricciardi. L'Oms vuole imporci il vaccino: 'Non escludo sia obbligatorio'. Ricciardi non s… - giuseppeargent3 : @luigidimaio Coronavirus-Ricciardi. L'Oms vuole imporci il vaccino: 'Non escludo sia obbligatorio'. Ricciardi non s… -