Calcio, cambi di regolamento al vaglio dell'IFAB: falli di mano e fuorigioco nel mirino (Di lunedì 23 novembre 2020) In arrivo novità per il regolamento del gioco del Calcio, a tutti i livelli. E' quanto sembra emergere dalla riunione in videoconferenza dei gruppi di consuenza tecnica e calcistica dell'International Football Association Board (IFAB). Le proposte toccano diversi temi, ma ad ogni modo devono ancora essere elaborate appieno per poi eventualmente essere discusse in Assemblea. Si è parlato di una sostituzione aggiuntiva in caso di commozione cerebrale, mentre si continua a discutere sulle molteplici interpretazioni dei falli di mano: il nodo principale è rappresentato dal concetto di "ampliare la grandezza del corpo in maniera innaturale", un fattore che può essere valutato solo dall'arbitro. E' stato ad ogni modo chiarito come non tutti i tocchi di mano o braccio siano punibili.

