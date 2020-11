Bologna-Spezia in tv | data | orario e diretta streaming quarto turno Coppa Italia 2020 2021

(Di lunedì 23 novembre 2020) La, l’e le informazioni sullatv edi, match valido per ildi. Tutto pronto allo stadio Dall’Ara dove i felsinei e i liguri daranno vita a uno scontro equilibrato in una sfida a eliminazioneche decreterà l’avversaria della Roma agli ottavi. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di mercoledì 24 novembre,tv non disponibile,in esclusiva su Rai Play. SportFace.

SERIE A 1. Milan (20) 2. Sassuolo (18) 3. Roma (17) 4. Juventus (16) 5. Internazionale (15) 6. Napoli (14) 7. Atal…

Quella di mercoledì è una gara carica di significato, non solo per il passaggio del turno: quattro i giocatori dei due club hanno militato nell'altra squadra ...I rossoneri ancora una volta trascinati da Ibrahimovic, che si infortuna nel finale, passano in casa del Napoli. Fiorentina, Torino e Crotone in crisi Il CAGLIARI. I rossoblù possono giocarsi ampiamen ...