Patrick Zaky | la prigionia continua | altri 45 giorni di carcere

"Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaky. Non ci sono parole per definire questo accanimento del potere giudiziario egiziano. Non ci sono parole per definire l'assenza di un'azione ...

La Corte penale del Cairo ha deciso di rinnovare di altri 45 giorni la custodia cautelare dell’attivista e studente dell’Università di Bologna Patrick Zaki, in carcere da febbraio con l’accusa di ...

La Corte penale del Cairo ha deciso di rinnovare di altri 45 giorni la custodia cautelare dell'attivista e studente dell'Università di Bologna Patrick Zaki, in carcere da febbraio con l'accusa di ...