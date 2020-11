Nuove immagini dal set de La Casa di Carta 5 | Il Professore e Berlino nei flashback ma non solo

Leggi su optimagazine

(Di domenica 22 novembre 2020) Nonostante le condizioni precarie della Spagna nella lotta alla pandemie da Coronavirus, le riprese de Ladi5 proseguono senza sosta efoto trapelate dal set forniscono alcuni indizi sulla stagione finale. La produzione della serie Netflix campionessa di visualizzazioni degli ultimi 3 anni è in corso, con tutte le misure di sicurezza del caso, in pieno centro a Madrid, dove si stanno girando alcune delle scene che riguardano idel Ladi5: anche la prossima stagione, come le precedenti, sarà infatti stratificata su più linee temporali. Il sito spagnolo Crush News ha mostrato Infatti alcuneche ritraggono diversi volti della serie nei panni dei loro personaggi durante scene certamente ambientate nel passato rispetto ...