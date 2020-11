Napoli-Milan, Naddei controcorrente: "Non è una sfida Scudetto. Due squadre superiori" (Di domenica 22 novembre 2020) Daniele Naddei, giornalista e conduttore, ha parlato di Napoli-Milan nella sua intervista per 90min Italia. Leggi su 90min (Di domenica 22 novembre 2020) Daniele, giornalista e conduttore, ha parlato dinella sua intervista per 90min Italia.

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliMilan ?? - Gazzetta_it : Gigio e Lorenzo: la sfida tra i compagni di stanza che cantano Gigi D'Alessio. #NapoliMilan - GoalItalia : È il giorno di Gattuso: il Napoli riceve il suo ex Milan ???? #NapoliMilan - cn1926it : #Milan, #TheoHernandez suona la carica contro il #Napoli: il messaggio | FOTO - tuttonapoli : Compito duro per il Napoli: il Milan è imbattuto da 14 trasferte e non fa meglio dal 2004! -