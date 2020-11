Gasperini | “La squadra ha fatto il suo | ma tecnicamente non è stata una bella prestazione”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 21 novembre 2020) Il tecnico dell’Atalanta,, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Queste le parole del tecnico bergamasco: “Abbiamo incontrato unache stava benissimo, queste non sono partite facili. Abbiamo costruito diverse situazioni pericolosi, ma non siamo riusciti a segnare. Lahail suo, ma non èuna buona prestazione. Abbiamo bisogno di recuperare al meglio i punti certi della. L’Atalanta cerca ancora calciatori di prospettiva, oggi siamo scesi in campo senza turnover perché sono tutti titolari. Per me questo non esiste, come non esiste una formazione con soli undici calciatori. C’è molta distorsione nella comunicazione dell’Atalanta e questo crea grosse aspettative. Novembre mese nero? Non lo so, forse c’è ...