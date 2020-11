Crotone Lazio | Immobile segna e raggiunge Ronaldo in una speciale classifica

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Ciroè andato subito in gol contro ilal suo rientro in campo. Ecco la statistica che lo pone in vetta con CR7 Cristianoè in vetta a molte statistiche in questo 2020 strano ma con una certezza, ovvero i suoi gol. In Serie A intanto continua lo scontro al vertice con Ciro, capocannoniere dello scorso campionato., con il gol alquota 12 gol in trasferta nel 2020 e si mette in vetta a questainsieme a Cristiano. Leggi su Calcionews24.com