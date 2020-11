Crotone Lazio 0-1 LIVE | Parolo a un passo dal gol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Allo stadio Scida, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 8ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 35?a undal gol – Correa in mezzo a quattro riesce a far passare la palla per Parole che da dentro l’area fa partire un tiro angolato sul quale Cordaz si allunga e devia in angolo 28? Tiro di Reca – Reca ci prova dalla distanza, spedendo la palla abbondantemente fuori. 21? GOL IMMOBILE – Bellissimo cross dalla destra die colpo di testa precisissimo di Immobile che batte ...