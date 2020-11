Covid, le regole per il cenone del 24 dicembre: “Sarà un Natale più sobrio” (Di sabato 21 novembre 2020) Covid, le regole per il cenone di Natale Se ne parla già da settimane, il Natale 2020 certamente sarà difficile da dimenticare e sarà anche un Natale difficile da festeggiare. La pandemia di Covid con la risalita dei contagi ha imposto regole ferree e quest’anno, lo ricorda il premier Conte, “Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non sono possibili. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva”. E quindi ecco che il capodanno con le folle nelle piazze è escluso. Ma quali saranno le regole? Per saperlo con certezza bisogna attendere il Dpcm del 3 dicembre, che stabilirà i criteri per shopping, ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020), leper ildiSe ne parla già da settimane, il2020 certamente sarà difficile da dimenticare e sarà anche undifficile da festeggiare. La pandemia dicon la risalita dei contagi ha impostoferree e quest’anno, lo ricorda il premier Conte, “Dobbiamo predisporci a unpiù sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non sono possibili. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva”. E quindi ecco che il capodanno con le folle nelle piazze è escluso. Ma quali saranno le? Per saperlo con certezza bisogna attendere il Dpcm del 3, che stabilirà i criteri per shopping, ...

RegioneER : #coronavirus, @RegioneER pronta per lo STOCCAGGIO dei VACCINI. DISPONIBILI A INIZIO ANNO. Destinati in via priorita… - Agenzia_Ansa : Secondo il presidente del #Css Franco #Locatelli, non si può pensare 'di fare eccezioni a #Natale dando luogo ai fe… - prestia_fabio : RT @claudoe: Non ci “preoccupiamo” del Natale. Ci preoccupiamo di contenere il #Covid. Stiamo attenti a fare la nostra parte, rispettando l… - IFlck : RT @RepubblicaTv: Covid, Verbania arruola il campione Ganna: 'L'ho avuto anch'io, seguite le regole': Il Comune di Verbania arruola uno dei… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Covid, Verbania arruola il campione Ganna: 'L'ho avuto anch'io, seguite le regole': Il Comune di Verbania arruola uno dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid regole Covid a Napoli, caos regole per i negozi: così i bazar cinesi bypassano i divieti Il Mattino Covid, spostamenti tra San Marino e il Riminese, il governo chiarisce

Il Congresso di Stato fornisce delucidazioni in ordine agli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino concordate con le prefetture di Rimini e Pesaro ...

Covid19, zona a arancione a Palermo e provincia, 454 multe dei carabinieri

Dal 6 novembre, sono state 16.990 nella sola provincia di Palermo, con 454 sanzioni amministrative per chi non ha rispettato le regole.

Il Congresso di Stato fornisce delucidazioni in ordine agli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino concordate con le prefetture di Rimini e Pesaro ...Dal 6 novembre, sono state 16.990 nella sola provincia di Palermo, con 454 sanzioni amministrative per chi non ha rispettato le regole.