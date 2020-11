Oppo | arrivano gli auricolari TWS Enco X

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 20 novembre 2020) Disponibili da oggi 20 novembre gliTrue Wireless diX. Con cancellazione attiva del rumore e speaker professionali Dynaudioha lanciato i suoi ultimidi punta:X True Wireless con cancellazione attiva del rumore, nate dalla prima partnership in assoluto con il produttore di speaker professionali Dynaudio. Dotate di quattro impostazioni personalizzate di cancellazione del rumore per un’esperienza completamente nuova e di alta qualità. Queste nuove cuffie sono il frutto dell’esperienza decennale dinel campo dell’acustica combinata con la competenza tecnica di Dynaudio e segnano un nuovo standard per la tecnologia di cancellazione del rumore.x Dynaudio: creazione di nuovi ...