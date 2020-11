Lazio, Immobile subito in campo. La scelta di Inzaghi su Luis Alberto (Di venerdì 20 novembre 2020) Sia Immobile che Luis Alberto dovrebbero scendere in campo dal primo minuto nel match di domani contro il Crotone La Lazio ritrova Ciro Immobile dopo la negatività all’ultimo ciclo di tamponi. Il bomber di Simone Inzaghi è pronto a partire titolare e nella seduta d’allenamento di oggi è stato provato nell’undici titolare dal tecnico biancoceleste. Nonostante le recenti polemiche, anche Luis Alberto è stato inserito nel probabile undici anti-Crotone nella rifinitura odierna, mentre in attacco al fianco di Immobile potrebbe partire dal primo minuto Andreas Pereira. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU LazioNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Siachedovrebbero scendere indal primo minuto nel match di domani contro il Crotone Laritrova Cirodopo la negatività all’ultimo ciclo di tamponi. Il bomber di Simoneè pronto a partire titolare e nella seduta d’allenamento di oggi è stato provato nell’undici titolare dal tecnico biancoceleste. Nonostante le recenti polemiche, ancheè stato inserito nel probabile undici anti-Crotone nella rifinitura odierna, mentre in attacco al fianco dipotrebbe partire dal primo minuto Andreas Pereira. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS24.COM Leggi su Calcionews24.com

