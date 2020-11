Intestino, i probiotici per l’equilibrio del microbiota (Di sabato 21 novembre 2020) Quasi la metà degli italiani soffre di disturbi gastrointestinali, ma uno su tre non fa nulla per contrastarli. D'altra parte l'86% delle persone con questo tipo di problemi dichiara che i sintomi sono scomparsi o migliorati dopo aver assunto probiotici. Sono questi alcuni dei risultati emersi dall'indagine realizzata da EMG con Yovis, la linea di fermenti lattici di Alfasigma, che prosegue la propria campagna educazionale sul tema del "fingerprint batterico", anche attraverso eventi online. "Non tutti sanno - ha spiegato ad askanews Chiara Francini, Bran manager di Yovis - che ognuno di noi all'interno del proprio Intestino ha una quantità di virus e di batteri che convivono in un importante equilibrio che garantisce la salute intestinale, ma questo equilibrio è tipico e la composizione della microflora batterica è unico per ogni persona".Queste ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 21 novembre 2020) Quasi la metà degli italiani soffre di disturbi gastrointestinali, ma uno su tre non fa nulla per contrastarli. D'altra parte l'86% delle persone con questo tipo di problemi dichiara che i sintomi sono scomparsi o migliorati dopo aver assunto. Sono questi alcuni dei risultati emersi dall'indagine realizzata da EMG con Yovis, la linea di fermenti lattici di Alfasigma, che prosegue la propria campagna educazionale sul tema del "fingerprint batterico", anche attraverso eventi online. "Non tutti sanno - ha spiegato ad askanews Chiara Francini, Bran manager di Yovis - che ognuno di noi all'interno del proprioha una quantità di virus e di batteri che convivono in un importante equilibrio che garantisce la salute intestinale, ma questo equilibrio è tipico e la composizione della microflora batterica è unico per ogni persona".Queste ...

